Advertisement

أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: إزالة الألغام من أوكرانيا أشبه بعملية إزالتها من أوروبا بعد الحرب العالمية (العربية)

Lebanon 24
21-06-2023 | 14:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء أوكرانيا: ندعو الأمم المتحدة لمساعدة المناطق التي غمرتها المياه بنوفا كاخوفكا (العربية)
lebanon 24
21/06/2023 22:25:26 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام الأمم المتحدة: تفجير سد كاخوفكا في أوكرانيا من تداعيات الهجوم الروسي (العربية)
lebanon 24
21/06/2023 22:25:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تدعو روسيا وأوكرانيا للتخلي عن الخطوات التي تؤدي للتصعيد (العربية)
lebanon 24
21/06/2023 22:25:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: نواصل العمل مع روسيا وأوكرانيا من أجل تمديد صفقة الحبوب
lebanon 24
21/06/2023 22:25:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2023-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:04 | 2023-06-21
14:46 | 2023-06-21
14:44 | 2023-06-21
14:42 | 2023-06-21
14:31 | 2023-06-21
14:18 | 2023-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website