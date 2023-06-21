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"سكاي نيوز" عن مصادر إسرائيلية: قرار العودة للاغتيالات جاء باقتراح من الجيش الإسرائيلي ووافق عليه المستوى السياسي

Lebanon 24
21-06-2023 | 15:32
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