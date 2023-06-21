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حريق في جبل النفايات المحاذي لمعمل معالجة النفايات في سينيق والدخان يغطي سماء المنطقة

Lebanon 24
21-06-2023 | 16:27
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