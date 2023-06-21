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مجلس الاتحاد الروسي: الغرب يسعى لتصعيد صراع أوكرانيا والوضع العالمي حاليا يتجاوز أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962

Lebanon 24
21-06-2023 | 18:24
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