Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: الحكومة أنجزت المشاريع الاصلاحية المطلوبة ووقعت الاتفاق الأوليّ مع صندوق النقد الدولي وإقرار هذه المشاريع في مجلس النواب يُعطي دفعاً للحلول الإقتصادية والإجتماعية المرجوّة

Lebanon 24
22-06-2023 | 03:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلينكن: تونس بحاجة إلى مساعدات إضافية لتجنب انهيار اقتصادها ونأمل أن تقدم الحكومة التونسية خطة إصلاح معدلة لصندوق النقد الدولي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
22/06/2023 12:16:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي يتابع اليوم بحث المشاريع المموّلة من البنك الدولي و"خدعة رئاسية وشيكة"
lebanon 24
22/06/2023 12:16:15 Lebanon 24 Lebanon 24
سعادة الشامي: صندوق النقد والبنك الدولي لا يفهمان طريقة عمل منصة صيرفة ويقولان ان ليس فيها الشفافية المطلوبة وغير معروف كيف تعمل
lebanon 24
22/06/2023 12:16:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة للحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي.. ماذا جاء فيها؟
lebanon 24
22/06/2023 12:16:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:16 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:06 | 2023-06-22
04:59 | 2023-06-22
04:46 | 2023-06-22
04:45 | 2023-06-22
04:39 | 2023-06-22
04:38 | 2023-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website