ميقاتي: الحكومة أنجزت المشاريع الاصلاحية المطلوبة ووقعت الاتفاق الأوليّ مع صندوق النقد الدولي وإقرار هذه المشاريع في مجلس النواب يُعطي دفعاً للحلول الإقتصادية والإجتماعية المرجوّة

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