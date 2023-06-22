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ميقاتي: الحكومة أنجزت المشاريع الاصلاحية المطلوبة ووقعت الاتفاق الأوليّ مع صندوق النقد الدولي وإقرار هذه المشاريع في مجلس النواب يُعطي دفعاً للحلول الإقتصادية والإجتماعية المرجوّة
Lebanon 24
22-06-2023
|
03:17
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