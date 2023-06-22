لودريان أمام ميقاتي: الهدف من زيارتي للبنان استطلاع الوضع سعياً للمساعدة في إيجاد الحلول للأزمة والبحث مع مختلف الأطراف في كيفيَّة إنجاز الحل المنشود

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