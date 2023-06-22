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غوتيريش: النظام المالي العالمي فشل في توفير شبكة أمان مالي للدول النامية

Lebanon 24
22-06-2023 | 04:34
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