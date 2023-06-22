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جعجع: الحوار ضروري وأمرٌ جيّد ونحن على جهوزية للإتفاق على مرشح ولكن ليس وفق الطريقة القائمة حالياً خصوصاً وسط تمسك محور "الممانعة" بترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية

Lebanon 24
22-06-2023 | 05:29
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