جعجع: لودريان يسعى إلى إستطلاع كافة آراء الأفرقاء للخروج بخلاصةٍ تمكنه من إحداث طريقٍ يبدأ منه الحل ولنذهب إلى الإنتخابات بروحٍ ديمقراطية وليربح من يربح

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