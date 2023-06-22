Advertisement

أخبار عاجلة

جعجع: التواصل والحوار لم ينقطع أبداً مع المسؤولين الفرنسيين في الماضي ولودريان لم يأتِ لإقناعنا بفرنجية أو غيره ولم يطرح أي اسمٍ للرئاسة

Lebanon 24
22-06-2023 | 05:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
معلومات "الجديد": أزعور كان قد التقى جبران باسيل وسامي الجميل وسمير جعجع وفؤاد السنيورة وتمشى مع الرئيس بري في عين التينة والتواصل قائم مع قوى التغيير واللقاء الديمقراطي
lebanon 24
22/06/2023 20:04:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: عودة النازحين إلى بلدهم لا يمكن أن تتحق اذا لم تتضافر الجهود العربية مع مؤازرة من المجتمع الدولي وبالتواصل والحوار مع الشقيقة سوريا في اطار موقف عربي جامع ومحفّز عبر مشاريع بناء وانعاش للمناطق المهدّمة
lebanon 24
22/06/2023 20:04:33 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: المصالحة والحوار اهم من العودة الى الماضي
lebanon 24
22/06/2023 20:04:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بو حبيب: أشكّ بتدخّل سوريا لوصول سليمان فرنجية للرئاسة و"التيار الوطني الحر" لن يطرح مرشح آخر بوجود فرنجية وجوزف عون
lebanon 24
22/06/2023 20:04:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:16 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:27 | 2023-06-22
12:11 | 2023-06-22
11:54 | 2023-06-22
11:53 | 2023-06-22
11:51 | 2023-06-22
11:29 | 2023-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website