جعجع: كل ما نُطالب به هو إنجاز العملية الديمقراطية المعروفة لإنتخاب رئيس وليذهب النواب إلى البرلمان لتأدية تلك المهمّة على دورات متتالية وعندها تنتهي الأزمة

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