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رئيس الوزراء الأوكراني: الهجوم المضاد سيستغرق وقتا والألغام تجعل تحركنا أبطأ

Lebanon 24
22-06-2023 | 08:27
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