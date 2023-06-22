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بايدن: الهند والولايات المتحدة يعملان معا على مواجهة التغير المناخي ووقف الحرب في أوكرانيا

Lebanon 24
22-06-2023 | 10:26
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