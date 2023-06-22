معلومات "الجديد" عن لقاء فرنجية - لودريان: كان مستمعا لرأي فرنجية بالاستحقاق الرئاسي ولم يشعر فرنجية بأن هناك رجوعاً عن المبادرة الفرنسية وكان الجو ايجابياً

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