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وزير الدفاع الروسي: سيكون لدينا ما يكفي من المجندين لتشكيل جيش احتياطي بنهاية الشهر (العربية)

Lebanon 24
22-06-2023 | 11:13
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