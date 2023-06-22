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غوتيريش: منزعج للغاية من ارتفاع مستوى الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال ولا سيما في الضفة الغربية المحتلة (الجزيرة)
Lebanon 24
22-06-2023
|
11:29
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