Advertisement

أخبار عاجلة

البيت الأبيض: بايدن لن يتوانى عن بحث القلق بشأن حقوق الإنسان مع أي زعيم بما في ذلك رئيس الوزراء الهندي (الجزيرة)

Lebanon 24
22-06-2023 | 11:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس النواب الأميركي: تحدثنا مع البيت الأبيض اليوم وسنواصل العمل للتوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين (الجزيرة)
lebanon 24
23/06/2023 00:04:28 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن اتفق مع رئيس مجلس النواب على اجتماع مفاوضي الطرفين الليلة بشأن أزمة الدين العام
lebanon 24
23/06/2023 00:04:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الهندي: القرارات المهمة التي اتخذناها اليوم أضافت فصلا جديدا لشراكتنا الاستراتيجية الشاملة (الجزيرة)
lebanon 24
23/06/2023 00:04:28 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: لا يوجد موعد محدد حتى الآن لعقد لقاء بين الرئيس بايدن والرئيس الصيني (الشرق)
lebanon 24
23/06/2023 00:04:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:42 | 2023-06-22
16:33 | 2023-06-22
16:32 | 2023-06-22
16:31 | 2023-06-22
16:20 | 2023-06-22
16:18 | 2023-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website