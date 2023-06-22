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رئيس دولة الإمارات ونائب الرئيس التركي يبحثان التطورات الإقليمية والدولية ويؤكدان حرص البلدين على دعم السلام والاستقرار في العالم (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
22-06-2023 | 13:09
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