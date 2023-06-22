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بايدن: بلينكن أجرى زيارة جيدة للصين ولا أعتقد أن وصفي الرئيس الصيني بالديكتاتور كان له أي تداعيات حقيقية (الجزيرة)

Lebanon 24
22-06-2023 | 14:05
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