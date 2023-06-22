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وزارة الخارجية الكويتية: الكويت تدين وتستنكر اعتداءات المستوطنين في عدد من القرى الفلسطينية المحتلة (كونا)

Lebanon 24
22-06-2023 | 15:51
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