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أخبار عاجلة
الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بفرض عواقب اقتصادية على المتورطين في الفساد وإدامة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في جنوب السودان (الحرة)
Lebanon 24
22-06-2023
|
16:14
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