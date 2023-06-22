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السفيرة الأميركية في كييف: روسيا أبطأت تدفق الحبوب إلى العالم واستبعدت ميناء حيويا من مبادرة الحبوب (الجزيرة)

Lebanon 24
22-06-2023 | 16:18
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