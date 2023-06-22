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نتنياهو: السؤال بشأن عدم زيارتي لواشنطن يجب طرحه على بايدن لكن ذلك لم يمنع الاتصال الوثيق والتعاون بين البلدين (الجزيرة)

Lebanon 24
22-06-2023 | 16:31
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