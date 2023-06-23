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مصدر عسكري في الجيش السوداني للجزيرة: إسقاط مسيرة حاولت الهجوم على مقر القيادة العامة للجيش أمس (الجزيرة)
Lebanon 24
23-06-2023
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01:24
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