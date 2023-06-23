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السلطات الروسية تعلن اعتقال 5 أفراد حاولوا شراء مواد مشعة لاستخدامها في هجوم يهدف "لتشويه سمعة" موسكو
Lebanon 24
23-06-2023
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01:51
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