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حميّة: سنبدأ ورشة عمل لتغيير سجّاد المطار وتمّ تأمين التمويل لإضاءة نفق المطار بالطاقة الشمسيّة

Lebanon 24
23-06-2023 | 04:05
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حميه: تمّ تأمين التمويل لإضاءة نفق المطار بالطاقة الشمسيّة
lebanon 24
23/06/2023 11:59:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة من مطار بيروت: مسألة تصدير البضائع وحقائب الركاب على سلّم الأولويات لأنّ المُصدّر يجب أن نعطيه أهمية كبرى في المطار
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23/06/2023 11:59:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: يهمّنا موضوع الأمن عموماً وهناك 800 كاميرا موزّعة في المطار ومحيطه وغرفة العمليات تعمل 24 على 24
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23/06/2023 11:59:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الهدف اليوم هو أن تكون عملية التصدير سليمة وخالية من أي مواد ممنوعة وما يهمنا في المطار هو مراقبة أي حركة غير صحيحة لتحقيق الأمن للجميع
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23/06/2023 11:59:31 Lebanon 24 Lebanon 24
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