ميقاتي: قمنا اليوم بتفقد الهبة الألمانية ووضع السكانر الذي يكشف عن كل عمليات التصدير وإذا وجد متفجرات لأن هدفنا التصدير السليم إلى الدول العربية والغربية

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