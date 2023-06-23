Advertisement

أخبار عاجلة

التلفزيون السوري: مقتل شخص بقصف لمسيّرة على محيط القرداحة في ريف اللاذقية

Lebanon 24
23-06-2023 | 05:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التلفزيون السوري: سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق
lebanon 24
23/06/2023 19:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق ومحيطها
lebanon 24
23/06/2023 19:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: مقتل 3 بقصف صاروخي روسي استهدف ميناء أوديسا على البحر الأسود
lebanon 24
23/06/2023 19:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أوكراني: مقتل 3 على الأقل في كييف بقصف روسي وإصابة 25 آخرين (الحرة)
lebanon 24
23/06/2023 19:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:24 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2023-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:39 | 2023-06-23
12:38 | 2023-06-23
12:10 | 2023-06-23
11:52 | 2023-06-23
11:44 | 2023-06-23
11:35 | 2023-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website