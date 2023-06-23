النائب ياسين ياسين قدم رؤية "17 تشرين" حول إنتخاب رئيس للجمهورية وأودع الحل مكتوبًا عند لودريان إضافة إلى مبادرة التغييرين في الانتخابات الرئاسية (الجديد)

Lebanon 24