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وزير الخارجية المغربية يُعلن تأجيل قمة الدول الموقعة على اتفاقيات مع "إسرائيل" إلى ما بعد الصيف (العربية)

Lebanon 24
23-06-2023 | 09:35
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