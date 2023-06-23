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سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة: يُمنع نقل أيّ سلاح إلى روسيا من دون موافقة مجلس الأمن
Lebanon 24
23-06-2023
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10:08
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