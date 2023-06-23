Advertisement

أخبار عاجلة

المندوب الروسي في مجلس الأمن: أكثر من 6 آلاف شخص تم إجلاؤهم من 36 مدينة متأثرة بانهيار سد كاخوفكا (الجزيرة)

Lebanon 24
23-06-2023 | 11:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المندوب الروسي في مجلس الأمن: تدمير سد كاخوفكا ستكون له آثار وخيمة على روسيا وكييف هي المسؤولة عن هذه الهجمات (الجزيرة)
lebanon 24
23/06/2023 19:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الروسي بمجلس الأمن: سنواصل تقديم مساعدة شاملة إلى مالي ودعم قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية (الجزيرة)
lebanon 24
23/06/2023 19:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الروسي لدى مجلس الأمن: على الغرب وكييف أن يتحملوا مسؤولية الكارثة الناجمة عن تفجير سد نوفا كاخوفكا
lebanon 24
23/06/2023 19:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب البريطاني لدى مجلس الأمن: تدمير سد نوفا كاخوفكا "عمل همجي"
lebanon 24
23/06/2023 19:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:24 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2023-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:46 | 2023-06-23
12:39 | 2023-06-23
12:38 | 2023-06-23
12:10 | 2023-06-23
11:52 | 2023-06-23
11:44 | 2023-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website