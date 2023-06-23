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مسؤول روسي: الجسر الرابط بين شبه جزيرة القرم وأوكرانيا واستهدفته كييف "خارج الخدمة" حالياً (الشرق)

Lebanon 24
23-06-2023 | 11:52
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