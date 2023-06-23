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اجتماع لبايدن ورئيس وزراء الهند مع كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين للشركات الأميركية والهندية (الشرق)
Lebanon 24
23-06-2023
|
12:46
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