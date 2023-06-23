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بري لـ"الجديد": أبلغت لورديان بأسباب تمسكي و"حزب الله" بفرنجية واهمها أنه صادق وصريح ويلتزم بكلامه

Lebanon 24
23-06-2023 | 12:55
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