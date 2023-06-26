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أمير قطر يؤكد في اتصال مع الرئيس الروسي ضرورة حل الخلافات عبر الحوار وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية (الجزيرة)

Lebanon 24
26-06-2023 | 07:35
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