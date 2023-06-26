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بايدن: اتفقت مع الحلفاء أننا لن نعطي بوتين أي عذر لإلقاء اللوم على النيتو في ما يحدث في روسيا (الجزيرة)

Lebanon 24
26-06-2023 | 12:24
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