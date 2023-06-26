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وزارة الداخلية السعودية: ضبطنا عددا ممن حاولوا نقل أفراد بلا تصاريح إلى المشاعر المقدسة (العربية)

Lebanon 24
26-06-2023 | 12:54
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