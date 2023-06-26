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البيت الأبيض: أجرينا اتصالات جيدة ومباشرة مع المسؤولين الروس خلال نهاية الأسبوع الماضي ونتوقع أن نستمر في ذلك (الجزيرة)

Lebanon 24
26-06-2023 | 14:31
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