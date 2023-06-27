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وزير الماليّة لـ"الجديد": سيتمّ التواصل بين البنك المركزي وشركة "ألفاريز آند مارسال" ولا صحة لكل ما تم تداوله من معلومات مضللة

Lebanon 24
27-06-2023 | 09:02
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