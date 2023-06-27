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بيان لمجلس الأمن الدولي: نُشدّد على أهمية محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة في الضفة الغربية

Lebanon 24
27-06-2023 | 10:20
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