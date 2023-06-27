Advertisement

أخبار عاجلة

نائب المندوبة الأميركية في مجلس الأمن: ندين هجمات المستوطنين المتطرفين الأخيرة ضد المدنيين الفلسطينيين (الجزيرة)

Lebanon 24
27-06-2023 | 11:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: هناك تقارير مثيرة للقلق بشأن عنف المستوطنين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين (العربية)
lebanon 24
28/06/2023 03:46:21 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن: يجب ضمان ممر آمن لعمال الإغاثة في السودان (الجزيرة)
lebanon 24
28/06/2023 03:46:21 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الروسي في مجلس الأمن: تدمير سد كاخوفكا ستكون له آثار وخيمة على روسيا وكييف هي المسؤولة عن هذه الهجمات (الجزيرة)
lebanon 24
28/06/2023 03:46:21 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: خصمنا الأوكراني يتصرف كإرهابي ويجب القضاء عليه (الجزيرة)
lebanon 24
28/06/2023 03:46:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:12 | 2023-06-27
18:32 | 2023-06-27
18:31 | 2023-06-27
18:17 | 2023-06-27
18:13 | 2023-06-27
17:38 | 2023-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website