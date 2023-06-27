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مدير مكتب زيلينسكي: أوكرانيا قد تتسلم مقاتلات من طراز إف-16 بحلول نهاية العام (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
27-06-2023 | 12:03
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