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وصول أول فوج من الحجاج عبر قطار المشاعر من عرفات إلى مزدلفة (العربية)

Lebanon 24
27-06-2023 | 12:16
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