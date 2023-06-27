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الأمين العام للنيتو: نرفض ادعاءات بوتين بأن الغرب يريد إثارة مشاكل داخلية في روسيا (الجزيرة)

Lebanon 24
27-06-2023 | 14:54
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