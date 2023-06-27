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البرهان: كل من يستطيع حمل السلاح عليه التوجه لأقرب وحدة عسكرية لمواجهة التمرد

Lebanon 24
27-06-2023 | 15:43
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