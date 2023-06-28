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رويترز: رئيس ليتوانيا يعتزم لقاء نظيره الأوكراني لمناقشة جدول أعمال قمة الناتو

Lebanon 24
28-06-2023 | 03:10
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