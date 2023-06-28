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مصدر لـ"سبوتنيك": احتمالات انسحاب روسيا من "صفقة الحبوب" في تموز لا تزال مرتفعة لكن المحادثات مستمرة

Lebanon 24
28-06-2023 | 03:11
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