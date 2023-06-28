25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
زيلينسكي: أوكرانيا لن توافق أبدا على أي صيغة لتجميد الصراع
Lebanon 24
28-06-2023
|
07:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: بعض قوات فاغنر لا تزال موجودة في أوكرانيا
Lebanon 24
زيلينسكي: بعض قوات فاغنر لا تزال موجودة في أوكرانيا
28/06/2023 23:17:32
28/06/2023 23:17:32
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: لن نوافق على أي شكل من أشكال الصراع المجمّد
Lebanon 24
زيلينسكي: لن نوافق على أي شكل من أشكال الصراع المجمّد
28/06/2023 23:17:32
28/06/2023 23:17:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير مكتب زيلينسكي: أوكرانيا قد تتسلم مقاتلات من طراز إف-16 بحلول نهاية العام (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
مدير مكتب زيلينسكي: أوكرانيا قد تتسلم مقاتلات من طراز إف-16 بحلول نهاية العام (سكاي نيوز عربية)
28/06/2023 23:17:32
28/06/2023 23:17:32
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي يريد "دعوة سياسية" لأوكرانيا للانضمام إلى الناتو
Lebanon 24
زيلينسكي يريد "دعوة سياسية" لأوكرانيا للانضمام إلى الناتو
28/06/2023 23:17:32
28/06/2023 23:17:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بملابس البحر رولا شامية تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة.. والتاتو على جسدها حديث المتابعين (صور)
Lebanon 24
بملابس البحر رولا شامية تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة.. والتاتو على جسدها حديث المتابعين (صور)
02:41 | 2023-06-28
28/06/2023 02:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن إنفجار مرفأ بيروت تكشفها مسؤولة أممية.. ماذا قالت؟
Lebanon 24
مفاجأة عن إنفجار مرفأ بيروت تكشفها مسؤولة أممية.. ماذا قالت؟
16:28 | 2023-06-27
27/06/2023 04:28:30
Lebanon 24
Lebanon 24
خطرٌ ينتشر في أحياء لبنان.. مادة قد تؤدي لكارثة!
Lebanon 24
خطرٌ ينتشر في أحياء لبنان.. مادة قد تؤدي لكارثة!
02:15 | 2023-06-28
28/06/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرتا بالمايوه أمام حوض السباحة... هكذا تستمتع كارين رزق الله وابنتها بفصل الصيف (صور)
Lebanon 24
ظهرتا بالمايوه أمام حوض السباحة... هكذا تستمتع كارين رزق الله وابنتها بفصل الصيف (صور)
08:02 | 2023-06-28
28/06/2023 08:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة غريبة في المطار... هذا ما كان يُخفيه أحد الركاب في حقائبه (صور)
Lebanon 24
حادثة غريبة في المطار... هذا ما كان يُخفيه أحد الركاب في حقائبه (صور)
08:00 | 2023-06-28
28/06/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
16:17 | 2023-06-28
مصادر لرويترز: دبلوماسيون أوروبيون أبلغوا طهران بأنهم يعتزمون الإبقاء على عقوبات الصواريخ الباليستية المقرر أن تنتهي في تشرين الأول
16:15 | 2023-06-28
مصادر مطلعة: اختفاء سوروفيكين يتزامن مع محاولة بوتين استعادة السيطرة على الأجهزة الأمنية
16:14 | 2023-06-28
"فايننشال تايمز" عن مصادر مطلعة: قائد العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا سابقا لم يظهر منذ تمرد فاغنر
15:47 | 2023-06-28
رئيس شؤون الحرمين يُعلن نجاح خطة استقبال الحجاج لأداء طواف الإفاضة
15:45 | 2023-06-28
وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية: واشنطن توافق على بيع محتمل لنظام دفاع جوي وصاروخي متكامل لبولندا
15:43 | 2023-06-28
وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية: نظام الدفاع الذي سيباع لبولندا يشمل 48 منصة لإطلاق صواريخ باتريوت
فيديو
هذه اللوحة أصبحت أغلى ما باعه مزاد علني بتاريخ أوروبا (فيديو)
Lebanon 24
هذه اللوحة أصبحت أغلى ما باعه مزاد علني بتاريخ أوروبا (فيديو)
11:00 | 2023-06-28
28/06/2023 23:17:32
Lebanon 24
Lebanon 24
سائق حافلة يشن هجومًا بالفأس على زميله ويثير هلع المارة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
سائق حافلة يشن هجومًا بالفأس على زميله ويثير هلع المارة.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2023-06-26
28/06/2023 23:17:32
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف على أرض بأستراليا يُفجر خلافا.. وكاميرا ترصد دبلوماسياً روسياً (فيديو)
Lebanon 24
خلاف على أرض بأستراليا يُفجر خلافا.. وكاميرا ترصد دبلوماسياً روسياً (فيديو)
03:00 | 2023-06-23
28/06/2023 23:17:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact