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"رويترز" عن وزير الخارجية الروسية: نحن على تواصل مع الجانب الأميركي بشأن استئناف العمل في سفارتي البلدين

Lebanon 24
28-06-2023 | 09:59
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